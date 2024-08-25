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Павла Дурова задержали в Париже: ему грозит до 20 лет тюрьмы

08:18, 25 августа 2024
Основатель Телеграм Павел Дуров предстанет перед судом по нескольким обвинениям.
Павла Дурова задержали в Париже: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Фото: Инстаграм Павла Дурова
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Основателя и гендиректора Телеграм Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа, когда он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

Отмечается, что Дуров был задержан сотрудниками жандармерии воздушного транспорта сразу после посадки частного самолета.

В момент задержания он находился в сопровождении охранника и женщины. Сообщается, что задержание было произведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

Сообщается, что Дуров был внесен во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию ​​из Азербайджана.

Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранителями, что якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений.

Дурову могут объявить о подозрении в соучастии в терроризме, продаже наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях.

Ему грозит 20 лет заключения во Франции. Основателя Телеграм будут судить как гражданина этой страны.

Кроме того, французские спецслужбы будут добиваться доступа к перепискам, связанным с преступными сообществами и санкционными компаниями и лицами.

Французское издание BFMTV добавило, что Дурова объявили в розыск буквально за минуты до посадки в Париже.

Следует отметить, что цена криптовалюты Toncoin (TON) резко упала примерно на 15%, когда появились новости о задержании Павла Дурова.

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