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В ГУР рассказали, что готовят стратегию деоккупации Крыма

21:51, 24 августа 2024
Силы обороны готовят планы не только для деоккупации украинских территорий, но и для уничтожения всех препятствий, которые стоят на пути к этому.
В ГУР рассказали, что готовят стратегию деоккупации Крыма
Источник фото: УНИАН
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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что украинские военные имеют стратегические планы по освобождению оккупированных территорий, в частности Крыма. Об этом он заявил в эфире канала «Киев24».

По словам Юсова, для российских войск Крым является критически важным с точки зрения военной логистики и снабжения, поскольку полуостров функционирует как «большая военная база».

Отвечая на вопрос о сроках, когда Крымский мост может остаться под угрозой, Юсов отметил: «Мы бы все хотели посмотреть на часы и сказать, что минут 15 еще осталось, да? Реальность - она сложнее. Безусловно, Силы обороны имеют планы как по деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожению всех вещей, которые этому мешают».

Однако Главное управление разведки отказалось раскрывать конкретные детали или сроки своих планов, отметив, что разведчики обычно не анонсируют своих действий до завершения операций, как это было и в прошлом.

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