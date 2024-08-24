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У ГУР розповіли, що готують стратегію деокупації Криму

21:51, 24 серпня 2024
Сили оборони готують плани не лише для деокупації українських територій, але й для знищення всіх перешкод, які стоять на шляху до цього.
У ГУР розповіли, що готують стратегію деокупації Криму
Джерело фото: УНІАН
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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що українські військові мають стратегічні плани щодо звільнення окупованих територій, зокрема Криму. Про це він заявив в ефірі каналу «Київ24».

За словами Юсова, для російських військ Крим є критично важливим з точки зору військової логістики та постачання, оскільки півострів функціонує як «велика військова база».

Відповідаючи на питання про терміни, коли Кримський міст може залишитися під загрозою, Юсов зазначив: «Ми би всі хотіли подивитися на годинник і сказати, що хвилин 15 іще залишилося, так? Реальність — вона складніша. Безумовно, Сили оборони мають плани як щодо деокупації українських земель і півострова, так і знищення всіх речей, які цьому заважають».

Однак Головне управління розвідки відмовилося розкривати конкретні деталі або терміни своїх планів, зазначивши, що розвідники зазвичай не анонсують своїх дій до завершення операцій, як це було і в минулому.

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