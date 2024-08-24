Практика судів
  1. В Україні

Прем'єр-міністри України та Литви відвідали зруйновану росією лікарню «Охматдит»

21:43, 24 серпня 2024
Литва виділяє 1 млн євро на відновлення «Охматдиту».
Прем'єр-міністри України та Литви відвідали зруйновану росією лікарню «Охматдит»
Джерело фото: Тelegram / Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

24 серпня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із Прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте відвідали лікарню «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару. Вони оглянули зруйнований токсикологічний корпус та пошкоджені будівлі медзакладу. Візит також включав зустріч з лікарями, які надавали допомогу під час атаки та рятували дітей.

«Ми вже розпочали відбудовувати Охматдит. Для прозорого процесу МОЗ створило Раду з відновлення Охматдиту, куди увійшов представник Литви. Адже Литва була серед перших, хто відгукнувся на трагедію. За особистої ініціативи Прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте Уряд Литви виділив 1 млн євро на відновлення лікарні. Дякуємо за цю неймовірну підтримку!» – зазначив Денис Шмигаль.

Від початку війни російські війська знищили понад 200 медичних закладів в Україні та пошкодили більше ніж 1600.

Джерело фото: Тelegram / Денис Шмигаль 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Суд зобовʼязав ТЦК розглянути заяви чоловіка про виправлення даних у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг»

У Резерв+ чоловік виявив, що є обмежено придатним, хоча до цього був визнаний непридатним та виключений з обліку - суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо ігнорування заяви про виправлення.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Чи зможуть обвинувачені, які займали особливо відповідальне становище, вийти з-під варти в обмін на військову службу - Верховна Рада прийняла зміни

Верховна Рада передбачила нові умови скасування тримання під вартою в обмін на військову службу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду