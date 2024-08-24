Прем'єр-міністри України та Литви відвідали зруйновану росією лікарню «Охматдит»

Литва виділяє 1 млн євро на відновлення «Охматдиту».

Джерело фото: Тelegram / Денис Шмигаль

24 серпня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із Прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте відвідали лікарню «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару. Вони оглянули зруйнований токсикологічний корпус та пошкоджені будівлі медзакладу. Візит також включав зустріч з лікарями, які надавали допомогу під час атаки та рятували дітей.

«Ми вже розпочали відбудовувати Охматдит. Для прозорого процесу МОЗ створило Раду з відновлення Охматдиту, куди увійшов представник Литви. Адже Литва була серед перших, хто відгукнувся на трагедію. За особистої ініціативи Прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте Уряд Литви виділив 1 млн євро на відновлення лікарні. Дякуємо за цю неймовірну підтримку!» – зазначив Денис Шмигаль.

Від початку війни російські війська знищили понад 200 медичних закладів в Україні та пошкодили більше ніж 1600.

Джерело фото: Тelegram / Денис Шмигаль

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