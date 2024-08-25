Порушення вагових норм на майже 3 тонни: як на Львівщині покарали вантажовідправника

У Львівській області оштрафували вантажовідправника за перевантаження вантажівки.

У Львівській області інспектори Укртрансбезпеки наклали штраф на суму 25 500 гривень за перевантаження вантажівки. Під час рейдової перевірки на автодорозі М-06 було зупинено вантажівку RENAULT, що перевозила вапно з явними ознаками перевантаження, повідомляє ДСБТ-Укртрансбезпека.

Перевірка виявила перевантаження осей на понад 11%: фактичне навантаження склало 26.8 тонн при дозволеному максимальному навантаженні в 24 тонни. За це порушення передбачений штраф у розмірі 17 000 гривень відповідно до абзацу 15 частини 1 статті 60 Закону України «Про автомобільний транспорт».

На вантажовідправника, який вніс недостовірні дані про масу вантажу до товарно-транспортної накладної, накладено штраф у розмірі 8 500 гривень за частиною 1 статті 132-2 КУпАП.

Загалом сума штрафу за порушення становить 25 500 гривень. До усунення вагових порушень на транспортний засіб було встановлено блокувальний пристрій.

Укртрансбезпека закликає перевізників та водіїв дотримуватись габаритно-вагових норм, щоб зберегти дорожню інфраструктуру, уникнути додаткових витрат і підтримувати добру ділову репутацію.

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