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Нарушение весовых норм на почти 3 тонны: как на Львовщине наказали грузоотправителя

08:33, 25 августа 2024
Во Львовской области оштрафовали грузоотправителя за перегрузку грузовика.
Нарушение весовых норм на почти 3 тонны: как на Львовщине наказали грузоотправителя
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Во Львовской области инспекторы Укртрансбезопасности наложили штраф на сумму 25 500 гривен за перегрузку грузовика. Во время рейдовой проверки на автодороге М-06 был остановлен грузовик RENAULT, перевозивший известь с явными признаками перегрузки, сообщает ДСБТ-Укртрансбезопасность.

Проверка выявила перегруз осей на более 11%: фактическая нагрузка составила 26.8 тонн при разрешенной максимальной нагрузке в 24 тонны. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен в соответствии с абзацем 15 части 1 статьи 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте».

На грузоотправителя, который внес недостоверные данные о массе груза в товарно-транспортную накладную, наложен штраф в размере 8 500 гривен по части 1 статьи 132-2 КУоАП.

В целом сумма штрафа за нарушение составляет 25 500 гривен. До устранения весовых нарушений на транспортное средство было установлено блокировочное устройство.

Укртрансбезопасность призывает перевозчиков и водителей соблюдать габаритно-весовые нормы, чтобы сохранить дорожную инфраструктуру, избежать дополнительных расходов и поддерживать хорошую деловую репутацию.

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