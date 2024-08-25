Нарушение весовых норм на почти 3 тонны: как на Львовщине наказали грузоотправителя

Во Львовской области оштрафовали грузоотправителя за перегрузку грузовика.

Во Львовской области инспекторы Укртрансбезопасности наложили штраф на сумму 25 500 гривен за перегрузку грузовика. Во время рейдовой проверки на автодороге М-06 был остановлен грузовик RENAULT, перевозивший известь с явными признаками перегрузки, сообщает ДСБТ-Укртрансбезопасность.

Проверка выявила перегруз осей на более 11%: фактическая нагрузка составила 26.8 тонн при разрешенной максимальной нагрузке в 24 тонны. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен в соответствии с абзацем 15 части 1 статьи 60 Закона Украины «Об автомобильном транспорте».

На грузоотправителя, который внес недостоверные данные о массе груза в товарно-транспортную накладную, наложен штраф в размере 8 500 гривен по части 1 статьи 132-2 КУоАП.

В целом сумма штрафа за нарушение составляет 25 500 гривен. До устранения весовых нарушений на транспортное средство было установлено блокировочное устройство.

Укртрансбезопасность призывает перевозчиков и водителей соблюдать габаритно-весовые нормы, чтобы сохранить дорожную инфраструктуру, избежать дополнительных расходов и поддерживать хорошую деловую репутацию.

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