Во Львове будут судить чиновников за вымогательство 400 долларов ежемесячно за не создание искусственных препятствий в работе

Чиновников Госпродпотребслужбы Волыни будут судить за вымогательство взятки.

Источник фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львове начат судебный процесс над должностным лицом и его сотрудником из Государственной продовольственно-промышленной службы Волыни за вымогательство неправомерной выгоды. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По информации прокуратуры, начальник и главный специалист одного из управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области обвиняются в злоупотреблении влиянием и пособничестве в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствием установлено, что чиновник систематически требовал от работницы государственной лаборатории неправомерную выгоду в размере 400 долларов США ежемесячно. За эти средства он обещал обеспечить отсутствие искусственных препятствий в ее работе, в частности, не проводить проверки ее трудовой деятельности и не привлекать к дисциплинарной ответственности.

Для реализации этой схемы чиновник привлек своего сотрудника, который помогал получать взятки. Досудебное расследование, которое вело Теруправление ГБР при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Волынской области ДВР Нацполиции Украины, зафиксировало общую сумму неправомерной выгоды в размере 2 000 долларов США.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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