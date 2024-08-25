Практика судов
  1. В Украине

Во Львове будут судить чиновников за вымогательство 400 долларов ежемесячно за не создание искусственных препятствий в работе

07:36, 25 августа 2024
Чиновников Госпродпотребслужбы Волыни будут судить за вымогательство взятки.
Во Львове будут судить чиновников за вымогательство 400 долларов ежемесячно за не создание искусственных препятствий в работе
Источник фото: lviv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове начат судебный процесс над должностным лицом и его сотрудником из Государственной продовольственно-промышленной службы Волыни за вымогательство неправомерной выгоды. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По информации прокуратуры, начальник и главный специалист одного из управлений Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области обвиняются в злоупотреблении влиянием и пособничестве в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Следствием установлено, что чиновник систематически требовал от работницы государственной лаборатории неправомерную выгоду в размере 400 долларов США ежемесячно. За эти средства он обещал обеспечить отсутствие искусственных препятствий в ее работе, в частности, не проводить проверки ее трудовой деятельности и не привлекать к дисциплинарной ответственности.

Для реализации этой схемы чиновник привлек своего сотрудника, который помогал получать взятки. Досудебное расследование, которое вело Теруправление ГБР при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Волынской области ДВР Нацполиции Украины, зафиксировало общую сумму неправомерной выгоды в размере 2 000 долларов США.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин разрешил оплачивать помощь адвокатов за счет национального кэшбека

Помощь адвокатов и юридические услуги могут быть оплачены за счет проекта национального кэшбека, который заработает со 2 сентября.

Кабмин опубликовал изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям

Военнообязанные, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком или своим отцом или матерью, не указывают в заявлении о предоставлении отсрочки информацию о других трудоспособных членах семьи, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.

Данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения смогут автоматически передаваться на Портал Дія

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения на Портал Дія будет передаваться информация о наличии сведений о пациенте в базе данных ЭСОЗ.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова