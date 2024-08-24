Камала Харрис пообещала поддержку Украине в войне с россией

Камала Харрис в День Независимости заверила в дальнейшей поддержке Украины.

Источник фото: Forbes.ua

В День Независимости Украины, 24 августа, вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине в ее противостоянии агрессии со стороны россии.

«В День Независимости Украины мы присоединяемся к празднованию общих ценностей, которые украинский народ отважно защищает каждый день: независимость, суверенитет и свободу», - отметила Харрис в своем сообщении в соцсети X.

Она также подчеркнула, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в войне против российской агрессии.

«Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии», - отметила Харрис.

Ранее Камала Харрис впервые выразила позицию по Украине и заявила, что будет твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО.

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