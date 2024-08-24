Камала Гарріс пообіцяла підтримку Україні у війні з росією

Камала Гарріс в День Незалежності запевнила у подальшій підтримці України.

Джерело фото: Forbes.ua

У День Незалежності України, 24 серпня, віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу Україні в її протистоянні агресії з боку росії.

«У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу», – зазначила Гарріс у своєму повідомленні в соцмережі X.

Вона також підкреслила, що США й надалі підтримуватимуть Україну у війні проти російської агресії.

«Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії», – зазначила Гарріс.

Раніше Камала Гарріс вперше висловила позицію щодо України та заявила, що твердо стоятиме на боці України та союзників з НАТО.

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