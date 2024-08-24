Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив у подальшій підтримці України з боку Вашингтона

Держсекретар США висловив підтримку Україні в День Незалежності та обіцяв поглиблення партнерства.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен у своєму привітанні з нагоди Дня Незалежності України запевнив у продовженні підтримки з боку Вашингтону. Відповідна заява була опублікована на сайті Держдепартаменту США.

«Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю народ України з Днем Незалежності. Америка підтримує вас сьогодні і завжди», – зазначив Блінкен.

Держсекретар підкреслив відданість США забезпеченню довгострокової безпеки та економічної підтримки для України у боротьбі з російською агресією, а також у процесі відновлення та реформ. Блінкен високо оцінив досягнення України у просуванні демократичних цінностей, боротьбі з корупцією та сприянні економічному зростанню.

Він також заявив про готовність США поглибити партнерство з Україною, яке базується на спільних цінностях справедливості та демократії. «Ми продовжуватимемо підтримувати вас у захисті від агресії Росії, і разом ми будемо відстоювати принципи Статуту ООН щодо суверенітету і територіальної цілісності, забезпечуючи світле майбутнє для всіх українців», – йдеться в заяві Блінкена.

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