Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив воїнів-десантників, які ведуть бойові дії на Курщині

24 серпня з нагоди Дня Незалежності України Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам з декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області російської федерації.
Під час урочистої церемонії генерал Сирський підкреслив важливу роль бригад Десантно-штурмових військ у проведенні штурмових і наступальних дій, а також значення Курської операції як для українців, так і для міжнародної спільноти.
«Завдяки вам – збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах», – зазначив генерал Сирський у своїй промові.
Вручаючи нагороди, Головнокомандувач ЗС України подякував воїнам за їхню відданість і сміливість, підкресливши важливість їхньої служби для українського народу. «Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу!» – додав генерал.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.