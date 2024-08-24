Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив воїнів-десантників, які ведуть бойові дії на Курщині

Головнокомандувач відзначив воїнів кількох бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Джерело фото: Десантно-штурмові війська ЗС України

24 серпня з нагоди Дня Незалежності України Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам з декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області російської федерації.

Під час урочистої церемонії генерал Сирський підкреслив важливу роль бригад Десантно-штурмових військ у проведенні штурмових і наступальних дій, а також значення Курської операції як для українців, так і для міжнародної спільноти.

«Завдяки вам – збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах», – зазначив генерал Сирський у своїй промові.

Вручаючи нагороди, Головнокомандувач ЗС України подякував воїнам за їхню відданість і сміливість, підкресливши важливість їхньої служби для українського народу. «Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу!» – додав генерал.

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