Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил воинов-десантников, которые ведут боевые действия на Курщине

Главнокомандующий отметил воинов нескольких бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Источник фото: Десантно-штурмовые войска ВС Украины

24 августа по случаю Дня Независимости Украины Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский вручил Государственные награды и ведомственные награды воинам-десантникам из нескольких бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины, которые ведут боевые действия на территории Курской области российской федерации.

Во время торжественной церемонии генерал Сырский подчеркнул важную роль бригад Десантно-штурмовых войск в проведении штурмовых и наступательных действий, а также значение Курской операции как для украинцев, так и для международного сообщества.

«Благодаря вам - сохранены тысячи жизней гражданских лиц в приграничных районах», - отметил генерал Сырский в своей речи.

Вручая награды, Главнокомандующий ВС Украины поблагодарил воинов за их преданность и смелость, подчеркнув важность их службы для украинского народа. «Спасибо вам, воины, за смелость и преданность украинскому народу!» - добавил генерал.

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