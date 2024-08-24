Украинская разведка атаковала российских провайдеров, – заблокированы десятки промышленных ресурсов

Украинская разведка нанесла мощный киберудар по инфраструктуре рф.

Источник фото: freepik.com

Главное управление разведки Министерства обороны Украины осуществило успешную кибератаку на российских интернет-провайдеров, заблокировав десятки ресурсов промышленных объектов рф. Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на собственные источники в военной разведке.

По данным источника, в результате атаки в россии зафиксированы сбои в работе таких провайдеров, как «Ростелеком» и «Mail.ru», а также мобильных операторов «МТС» и «Билайн» и сервисов «Яндекс».

В общем, кибератака коснулась по меньшей мере 33 серверов и 283 служебных компьютеров на промышленных объектах, уничтожено 15 облачных и файловых хранилищ, а также взломан 21 веб-сайт. На пораженных ресурсах украинские хакеры оставили агитационные сообщения в поддержку Украины.

Эта операция является частью более широкой стратегии Украины по борьбе с российской агрессией на цифровом фронте, направленной на подрыв инфраструктуры противника и повышение морального духа украинцев.

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