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Українська розвідка атакувала російських провайдерів, – заблоковано десятки промислових ресурсів

21:11, 24 серпня 2024
Українська розвідка завдала потужного кіберудару по інфраструктурі рф.
Українська розвідка атакувала російських провайдерів, – заблоковано десятки промислових ресурсів
Джерело фото: freepik.com
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило успішну кібератаку на російських інтернет-провайдерів, заблокувавши десятки ресурсів промислових об'єктів рф. Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на власні джерела у військовій розвідці.

За даними джерела, внаслідок атаки у росії зафіксовано збої в роботі таких провайдерів, як «Ростелеком» і «Mail.ru», а також мобільних операторів «МТС» і «Білайн» та сервісів «Яндекс».

Загалом, кібератака торкнулася щонайменше 33 серверів і 283 службових комп'ютерів на промислових об'єктах, знищено 15 хмарних і файлових сховищ, а також зламано 21 вебсайт. На уражених ресурсах українські хакери залишили агітаційні повідомлення на підтримку України.

Ця операція є частиною ширшої стратегії України щодо боротьби з російською агресією на цифровому фронті, спрямованої на підрив інфраструктури противника та підвищення морального духу українців.

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