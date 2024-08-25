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Як перевірити електронний лікарняний – інструкція від Пенсійного фонду України

07:18, 25 серпня 2024
Оформлення е-лікарняних здійснюється на основі медичного висновку.
Як перевірити електронний лікарняний – інструкція від Пенсійного фонду України
Джерело фото: pon.org.ua
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В Україні лікарняний лист може бути сформований в електронному реєстрі на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який створює лікар у медичному закладі. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Для успішного формування е-лікарняного необхідно, щоб у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування містилась інформація про трудові відносини працівника на момент початку періоду його непрацездатності, а також щоб облікова картка застрахованої особи містила коректні та актуальні дані.

Застраховані особи можуть самостійно перевірити статус свого е-лікарняного онлайн, не виходячи з дому. Для цього потрібно виконати такі кроки:

Авторизуватися в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або через систему електронної ідентифікації ID.GOV.UA.

Перейти до розділу «Тимчасова втрата працездатності» у лівому меню та обрати вкладку «Мої листки непрацездатності».

Переглянути коротку інформацію про поточний лікарняний і, за потреби, розгорнути для детального ознайомлення, натиснувши на піктограму з галочкою.

Якщо інформація відображається коректно, це означає, що е-лікарняний успішно створений і буде доступний для вашого роботодавця. У разі правильного заповнення даних (період непрацездатності, назва страхувальника тощо), роботодавець зможе сформувати заяву-розрахунок для оплати лікарняного в своєму кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

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