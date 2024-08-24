Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський вручив стрічку «Привид Києва» бойовим льотчикам

19:59, 24 серпня 2024
40-а бригада тактичної авіації отримала почесне звання «Привид Києва».
Володимир Зеленський вручив стрічку «Привид Києва» бойовим льотчикам
Джерело фото: Бригада тактичної авіації м.Васильків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З нагоди 33-ї річниці Незалежності України 40-й бригаді тактичної авіації було присвоєно почесне найменування «Привид Києва». Президент України Володимир Зеленський урочисто вручив почесну стрічку до бойового прапора під час церемонії на Софійській площі в Києві. Про це повідомляє пресслужба бригади.

На початку повномасштабного вторгнення авіація Повітряних Сил, попри суттєву перевагу ворога, проявила неймовірну стійкість і професіоналізм, що дозволило звільнити небо над Київщиною та підтримати дії сил оборони під час деокупації регіону.

Привид Києва став символом незламності та відваги пілотів, які навесні 2022 року героїчно захистили столицю від ворожих авіаційних атак, вигравши битву за Київ і вигнавши ворожі літаки з українського повітряного простору. Після цього льотчики стали на повітряну оборону по всій країні, виконуючи бойові завдання на стратегічних напрямках.

Сьогодні особовий склад 40-ї бригади тактичної авіації продовжує захищати Україну в найгарячіших точках фронту. Серед них п’ятеро Героїв України, четверо з яких відзначені посмертно.

«Це почесне найменування — відзнака найвищої доблесті, мужності та патріотизму, які проявили військовослужбовці бригади та всі льотчики Повітряних Сил, які в перші години і дні боролися за небо над Києвом ціною свого життя», — йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Суд зобовʼязав ТЦК розглянути заяви чоловіка про виправлення даних у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг»

У Резерв+ чоловік виявив, що є обмежено придатним, хоча до цього був визнаний непридатним та виключений з обліку - суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо ігнорування заяви про виправлення.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Чи зможуть обвинувачені, які займали особливо відповідальне становище, вийти з-під варти в обмін на військову службу - Верховна Рада прийняла зміни

Верховна Рада передбачила нові умови скасування тримання під вартою в обмін на військову службу.

Верховна Рада дала шанс звільнитися дезертирам та тим, хто самовільно залишив військову частину - як це працюватиме

Які зміни вніс парламент до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, а також до закону про військову службу в рамках механізму звільнення від відповідальності за дезертирство та СЗЧ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марина Лук’яненко
    Марина Лук’яненко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду