Володимир Зеленський вручив стрічку «Привид Києва» бойовим льотчикам

40-а бригада тактичної авіації отримала почесне звання «Привид Києва».

Джерело фото: Бригада тактичної авіації м.Васильків

З нагоди 33-ї річниці Незалежності України 40-й бригаді тактичної авіації було присвоєно почесне найменування «Привид Києва». Президент України Володимир Зеленський урочисто вручив почесну стрічку до бойового прапора під час церемонії на Софійській площі в Києві. Про це повідомляє пресслужба бригади.

На початку повномасштабного вторгнення авіація Повітряних Сил, попри суттєву перевагу ворога, проявила неймовірну стійкість і професіоналізм, що дозволило звільнити небо над Київщиною та підтримати дії сил оборони під час деокупації регіону.

Привид Києва став символом незламності та відваги пілотів, які навесні 2022 року героїчно захистили столицю від ворожих авіаційних атак, вигравши битву за Київ і вигнавши ворожі літаки з українського повітряного простору. Після цього льотчики стали на повітряну оборону по всій країні, виконуючи бойові завдання на стратегічних напрямках.

Сьогодні особовий склад 40-ї бригади тактичної авіації продовжує захищати Україну в найгарячіших точках фронту. Серед них п’ятеро Героїв України, четверо з яких відзначені посмертно.

«Це почесне найменування — відзнака найвищої доблесті, мужності та патріотизму, які проявили військовослужбовці бригади та всі льотчики Повітряних Сил, які в перші години і дні боролися за небо над Києвом ціною свого життя», — йдеться в повідомленні.

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