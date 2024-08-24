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Анджей Дуда вважає, що Україна незабаром завершить перемогою війну проти рф

19:05, 24 серпня 2024
Війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії, – заявив Анджей Дуда.
Анджей Дуда вважає, що Україна незабаром завершить перемогою війну проти рф
Джерело фото: АНТИКОР
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що збройна агресія росії проти України невдовзі завершиться, а перемогу здобудуть сили свободи. Про це він сказав під час своєї промови з нагоди Дня незалежності України в Києві.

Дуда висловив впевненість, що Україна відстоїть свою свободу, підкресливши, що День незалежності України певною мірою є святом незалежності всієї Центральної Європи. Він відзначив героїчну боротьбу українського народу за свою державність і пообіцяв, що Польща підтримуватиме Україну до переможного завершення війни.

«Ми, поляки, знаємо, що незалежність не дається раз і назавжди. У нашій історії ми переживали трагічні моменти, ми двічі втрачали суверенітет і двічі відновлювали його надлюдськими зусиллями», – наголосив польський президент.

Дуда додав, що приклад боротьби поляків за свою державність свідчить: наполегливість і прагнення до свободи неодмінно приведуть до перемоги, навіть якщо ворог значно сильніший.

«Я не мав і не маю найменшого сумніву, що, об’єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, мужній український народ відстоїть свою незалежність. І хоча сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться не на життя, а на смерть за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії. Тоді з темряви війни, на руїнах і випалених територіях почне куватися новий світ», – зазначив президент Польщі.

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