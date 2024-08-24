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В Італії розслідують ненавмисне вбивство після трагедії із затопленням яхти британського магната

19:23, 24 серпня 2024
Прокуратура Італії розпочала розслідування через загибель Майка Лінча і шести осіб унаслідок аварії яхти.
В Італії розслідують ненавмисне вбивство після трагедії із затопленням яхти британського магната
Джерело фото: enovosty.com
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Італійська прокуратура розпочала розслідування за фактом ненавмисного вбивства після того, як британський технологічний магнат Майк Лінч та шість інших осіб загинули внаслідок затоплення яхти біля берегів Сицилії цього тижня. Про це повідомляє Reuters.

Голова прокуратури міста Терміні-Імерезе Амброджо Картозіо заявив, що хоча аварія сталася через несподівану метеорологічну подію, ймовірно, мали місце недбалі дії, які призвели до трагедії. За його словами, розслідування поки не спрямоване проти конкретних осіб.

Серед загиблих була 18-річна дочка Лінча, Ганна. Інцидент стався під час шторму рано вранці в понеділок, коли 56-метрова яхта сім'ї, Bayesian, перекинулася біля Портічелло, неподалік Палермо. Врятуватися вдалося 15 людям, включно з дружиною Лінча та капітаном судна.

Картозіо зазначив, що катастрофа була б ще більш трагічною, якби виявилося, що її причиною стали дії, які не відповідали необхідним стандартам морської безпеки.

Цього тижня капітан Джеймс Катфілд та інші врятовані були допитані владою, проте жодних публічних коментарів щодо причин аварії не надано. Прокурор Раффаеле Каммарано, який також брав участь у пресконференції, повідомив, що капітан активно співпрацює зі слідством.

Експерти з судноплавства зауважують, що яхта Bayesian, побудована італійською компанією Perini, мала витримати шторм і не повинна була так швидко затонути. Зараз планується підняти судно з глибини 50 метрів, де воно лежить на боці, практично неушкоджене.

За словами Картозіо, власники та менеджери яхти висловили готовність повністю співпрацювати зі слідством і підтримати операцію з підняття судна.

Як повідомлялося раніше, біля Італії затонула суперяхта, на борту якої був відомий британський мільйонер Майк Лінч з донькою. Водолази знайшли тіла британського бізнесмена Майка Лінча та його 18-річної доньки після того, як їхня яхта затонула біля Сицилії.

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