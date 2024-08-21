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Водолази знайшли тіла британського бізнесмена Майка Лінча та його 18-річної доньки після того, як їхня яхта затонула біля Сицилії

20:15, 21 серпня 2024
Це друга і третя жертви корабельної аварії.
Водолази знайшли тіла британського бізнесмена Майка Лінча та його 18-річної доньки після того, як їхня яхта затонула біля Сицилії
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Як повідомлялося раніше, біля Італії затонула суперяхта, на борту якої був відомий британський мільйонер Майк Лінч з донькою.

Рятувальники знайшли тіла британського мільярдера Майка Лінча та його 18-річної доньки Ханни всередині затонулої супер’яхти. Про це повідомляє The Telegraph.

Генеральний директор цивільного захисту Сицилії Сальво Кочіна вказав, що було знайдено ще два тіла, які водолази витягли із затонулої яхти.

«Від себе та від імені своїх колег я хотів би висловити глибоке співчуття родинам загиблих і висловити їм наші співчуття в цей важкий час», – сказав він.

Водолази дісталися до кают яхти і виявили тіла в одній із кабін судна між двома матрацами.

Це друга і третя жертви корабельної аварії. Напередодні BBC зазначало, що знайшли тіло кухаря яхти Рекальдо Томаса.

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