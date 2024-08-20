Біля Італії затонула суперяхта, на борту якої був відомий британський мільйонер Майк Лінч з донькою: вони вважаються зниклими

Дружину Лінча Анджелу Бакарес вдалося врятувати, а доля мільйонера та його доньки залишається невідомою.

Вітрильна яхта Bayesian опинилася в епіцентрі сильного шторму і затонула неподалік столиці Сицилії Палермо (Італія) 19 серпня. Про це повідомляє Reuters.

Серед зниклих безвісти — відомий британський мільярдер, співзасновник компанії Autonomy Майк Лінч. Разом з ним шукають 5 людей, включаючи доньку підприємця.

Вітрильник «Bayesian» під британським прапором завдовжки 56 метрів, на борту якого перебували 22 людини, потрапив у несподівано великий шторм вранці 19 серпня. У цей час яхта стояла на якорі недалеко від берега в районі порту Портічелло.

У результаті 15 осіб, серед яких дружина Лінча, Анжела Бакарес, якій належала яхта, і однорічна дівчинка, встигли врятуватися. Потім яхта несподівано пішта на дно.

Наразі офіційної публікації імен загиблих і зниклих безвісти не оголошено, проте людина, знайома з перебігом рятувальної операції, підтвердила, що Лінча і його 18-річну доньку Ханну не було знайдено.

Італійські ЗМІ повідомили, що загиблий був шеф-кухарем яхти. Італійська берегова охорона повідомила, що зниклі безвісти мали британське, американське і канадське громадянство. Ті, хто вижив, розповіли, що Лінч організував поїздку для своїх колег.

Як відомо, 59-річний Майк Лінч — один із найвідоміших британських технологічних підприємців. Він створив найбільшу в країні компанію з виробництва програмного забезпечення Autonomy на основі своїх новаторських досліджень у Кембриджському університеті і став відомий як британський Білл Гейтс.

У 2011 році він продав компанію HP за $11 млрд, але після придбання угода зірвалася, і американський технологічний гігант звинуватив його в шахрайстві.

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