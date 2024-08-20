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У Италии затонула суперяхта, на борту которой был известен британский миллионер Майк Линч с дочерью: они считаются пропавшими

08:12, 20 августа 2024
Жену Линча Анджелу Бакаресу удалось спасти, а судьба миллионера и его дочери остается неизвестной.
У Италии затонула суперяхта, на борту которой был известен британский миллионер Майк Линч с дочерью: они считаются пропавшими
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Парусная яхта Bayesian оказалась в эпицентре сильного шторма и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо (Италия) 19 августа. Об этом сообщает Reuters.

Среди пропавших без вести известный британский миллиардер, соучредитель компании Autonomy Майк Линч. Вместе с ним ищут 5 человек, включая дочь предпринимателя.

Парусник Bayesian под британским флагом длиной 56 метров, на борту которого находились 22 человека, попал в неожиданно большой шторм утром 19 августа. В это время яхта стояла на якоре недалеко от берега в районе порта Портичелло.

В результате 15 человек, среди которых жена Линча, Анжела Бакарес, которой принадлежала яхта, и годовалая девочка, успели спастись. Затем яхта неожиданно пошла ко дну.

Пока официальноя публикация имен погибших и пропавших без вести не объявлена, однако человек, знакомый с ходом спасательной операции, подтвердил, что Линча и его 18-летняя дочь Ханна не были найдены.

Итальянские СМИ сообщили, что погибший был шеф-поваром яхты. Итальянская береговая охрана сообщила, что пропавшие без вести имели британское, американское и канадское гражданство. Выжившие рассказали, что Линч организовал поездку для своих коллег.

Как известно, 59-летний Майк Линч – один из самых известных британских технологических предпринимателей. Он создал крупнейшую в стране компанию по производству программного обеспечения Autonomy на основе своих новаторских исследований в Кембриджском университете и стал известен как британский Билл Гейтс.

В 2011 году он продал компанию HP за $11 млрд, но после приобретения сделка сорвалась, и американский технологический гигант обвинил его в мошенничестве.

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