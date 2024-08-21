Водолазы нашли тела британского бизнесмена Майка Линча и его 18-летней дочери после того, как их яхта затонула у Сицилии

Это вторая и третья жертвы кораблекрушения.

Как сообщалось ранее, возле Италии затонула суперяхта, на борту которой был известный британский миллионер Майк Линч с дочерью.

Спасатели обнаружили тела британского миллиардера Майка Линча и его 18-летней дочери Ханны внутри затонувшей суперяхты. Об этом сообщает The Telegraph.

Генеральный директор гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина указал, что были найдены еще два тела, которые водолазы вытащили из затонувшей яхты.

«От себя и от имени своих коллег я хотел бы выразить глубокое соболезнование семьям погибших и выразить им наши соболезнования в это тяжелое время», – сказал он.

Водолазы добрались до кают яхты и обнаружили тела в одной из кабин судна между двумя матрацами.

Это вторая и третья жертвы кораблекрушения. В преддверии BBC отмечало, что нашли тело повара яхты Рекальдо Томаса.

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