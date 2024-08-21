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Минфин: Выделение дополнительных средств на укрытия и школьные автобусы - это инвестиция в безопасный образовательный процесс

19:40, 21 августа 2024
В связи с военным положением и постоянными обстрелами некоторых территорий невозможно обеспечить полноценный образовательный процесс в учебных заведениях.
Минфин: Выделение дополнительных средств на укрытия и школьные автобусы - это инвестиция в безопасный образовательный процесс
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил постановление, которым распределил дополнительную дотацию из государственного бюджета местным бюджетам, увеличив финансирование укрытий на 5 млрд грн в учреждениях общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования для прифронтовых и приграничных территорий, а также 215 млн грн на покупку школьных автобусов.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев отметил, что выделение дополнительных 5 млрд грн на укрытие и 215 млн грн на приобретение школьных автобусов – это инвестиция в будущее, которая поможет обеспечить безопасный образовательный процесс.

«В канун нового учебного года в очередной раз обращаем внимание на обеспечение надлежащих условий в школах и заведениях профессионального (профессионально-технического) образования. С этой целью направлен необходимый ресурс для максимальной безопасности и комфорта наших учащихся и учителей во время образовательного процесса. Убежден, что выделение дополнительных 5 млрд. грн. на укрытие и 215 млн. грн. на приобретение школьных автобусов – это инвестиция в будущее, которая поможет гарантировать безопасный образовательный процесс, увеличить количество учеников и учителей, которые будут подвезены к местам обучения и в обратном направлении, вернуть детей. к офлайн-учебе и улучшить в целом уровень образования с учетом того, насколько это возможно сделать в условиях военного положения», – указал Ермоличев.

По данным МОН, в школах прифронтовых регионов, где необходимо укрытие, количество учащихся составляет около 73 тыс. человек.

Средства на финансирование укрытий распределены между 77 учебными заведениями в 8 прифронтовых и приграничных областях. Больше всего – в Харьковской (23 объекта), Запорожской областях (11 объектов) и Сумской областях (9 объектов). Запланировано вывести 32 тысяч учеников в режим офлайн-обучения.

Как известно, в госбюджете-2024 уже было предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство школьных укрытий и 1 млрд грн - на закупку школьных автобусов.

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