По прогнозу Минфина, в 2025 году потребность во внешнем финансировании увеличится на 12-15 миллиардов долларов

Активность боевых действий и риски продолжительности войны, а также систематический рост расходов сектора безопасности и обороны являются ключевыми факторами, влияющими на рост финансовых потребностей.

Исходя из обновленных прогнозов на 2025 год, потребность во внешнем финансировании увеличится на 12-15 миллиардов долларов. Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

По ее словам, благодаря системной работе с международными партнерами и имплементации необходимых реформ и мер, в 2024 году удалось привлечь уже около 24,7 млрд. долларов прямой бюджетной поддержки. Вырученные средства являются результатом эффективного выполнения индикаторов и внедрения реформ по программам сотрудничества с донорами.

До конца этого года Украина рассчитывает привлечь еще около 13,5 млрд долларов внешнего финансирования:

около 4 млрд. евро от Евросоюза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility;

свыше 3,9 млрд долларов от США;

около 2,2 млрд долларов от МВФ по результатам выполнения Программы EFF;

около 2 млрд долларов от Правительства Японии;

около 500 млн долларов от Великобритании.

В Минфине также отметили финансовые вызовы в 2025 году, в частности необходимый объем внешнего финансирования на следующий год и пути его обеспечения.

«Согласно расчетам МВФ в программе Extended Fund Facility, на 2025 год потребность во внешнем финансировании оценивается на уровне 22,7 млрд долларов. Исходя из пересмотра предположений, на которых основан прогноз на следующий год, потребность во внешнем финансировании увеличится на 12 – 15 млрд долларов. Активность боевых действий и риски продолжительности войны, а также систематический рост расходов сектора безопасности и обороны являются ключевыми факторами, влияющими на рост финансовых потребностей», – отметила замминистра.

Относительно использования доходов по обездвиженным суверенным активам рф в пользу Украины заместитель министра финансов отметила, что позиция Правительства остается неизменной:

«Важно найти механизмы, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными финансовыми ресурсами на 2025 год. В этом контексте совместное решение G7 о создании механизма финансирования, обеспеченного доходами, генерируемыми замороженными российскими активами, в пользу Украины является критическим для полноценного финансирования всех бюджетных нужд.

Мы убеждены, что это финансирование должно быть безусловным и не должно приводить к ухудшению долговой устойчивости страны. В то же время видим это решение как первый шаг к полной конфискации всех замороженных активов рф», - подчеркнула Зыкова.

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