Верховная Рада запретила розничную торговлю и импорт лекарств, маркировка которых содержит информацию рекламного характера

Изменениями в закон о лекарственных средствах устанавливается запрет розничной и оптовой торговли лекарственными средствами или импорт лекарственных средств, маркировка которых содержит любую информацию рекламного характера.

Верховная Рада 21 августа приняла в целом изменения в закон о лекарственных средствах

по маркировке лекарственных средств (законопроект 11172).

Закон установил запрет нанесения на внутренней и внешней упаковке лекарственных средств любой информации рекламного характера, а также любой информации о других юридических или физических лицах, не являющихся производителем лекарственного средства или заявителем (собственником регистрационного удостоверения) на лекарственное средство.

Кроме того, устанавливается запрет розничной торговли лекарственными средствами, оптовой торговли лекарственными средствами и/или импорт лекарственных средств, маркировка которых содержит какую-либо информацию рекламного характера, а также любую информацию о других юридических или физических лицах, не являющихся производителем лекарственного средства или заявителем (владельцем регистрационного удостоверения) на лекарственное средство, кроме:

лекарственных средств, ввозимых на территорию Украины с маркировкой и инструкцией о применении/краткой характеристикой лекарственного средства, изложенными на языке оригинала (языком, отличным от государственного), по результатам:

закупки, проведенной лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения,

или закупки, проведенной с привлечением лица, уполномоченного на осуществление закупок в сфере здравоохранения, за средства местных бюджетов,

и/или по результатам закупочной процедуры, проведенной специализированной организацией, которая осуществляет закупки, на выполнение соглашения по закупке между центральным органом исполнительной власти Украины, обеспечивающей формирование и реализующую государственную политику в сфере здравоохранения, и соответствующей специализированной организацией, осуществляющей закупки;

лекарственных средств, ввозимых как гуманитарная помощь;

незарегистрированных лекарственных средств, ввоз которых на территорию Украины разрешен в случаях, определенных статьей 17 закона.

Как отметили в Главном юридическом управлении ВР, при такой редакции законопроектом закладываются основания для использования бюджетных средств в рекламных и коммерческих целях, а затем прослеживается коррупционная составляющая, по которой субъекты закупок смогут за счет бюджетных средств осуществлять закупку лекарственных средств с маркировкой, отличной от определенного Законом, с целью их дальнейшей коммерческой продажи.

При этом статьей 60 Директивы 2001/83/ЕС установлено, что государства-члены не могут запрещать или препятствовать введению в обращение лекарственных средств на своей территории по основаниям, связанным с маркировкой или открыткой-вкладкой, если они отвечают требованиям настоящего раздела.

То есть, законопроектом устанавливаются более строгие запреты, чем это определено Директивой 2001/83/ЕС, что, учитывая положения самой Директивы, недопустимо.

Автор: Наталья Мамченко

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