Верховна Рада заборонила роздрібну торгівлю та імпорт ліків, маркування яких містить інформацію рекламного характеру

Верховна Рада 21 серпня прийняла в цілому зміни до закону про лікарські засоби
щодо маркування лікарських засобів (законопроект 11172)
Закон встановив заборону нанесення на внутрішній та зовнішній упаковці лікарських засобів будь-якої інформації рекламного характеру, а також будь-якої інформації про інших юридичних або фізичних осіб, які не є виробником лікарського засобу або заявником (власником реєстраційного посвідчення) на лікарський засіб.
Крім того, встановлюється заборона роздрібної торгівлі лікарськими засобами, оптової торгівлі лікарськими засобами та/або імпорт лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію рекламного характеру, а також будь-яку інформацію про інших юридичних або фізичних осіб, які не є виробником лікарського засобу або заявником (власником реєстраційного посвідчення) на лікарський засіб, крім:
Як зазначили у Головному юридичному управлінні ВР, за такої редакції законопроектом закладаються підстави для використання бюджетних коштів з рекламною та комерційною метою, а відтак простежується корупційна складова, за якою суб'єкти закупівель зможуть за рахунок бюджетних коштів здійснювати закупівлю лікарських засобів з маркуванням, відмінним від визначеного Законом, з метою їх подальшого комерційного продажу.
При цьому статтею 60 Директиви 2001/83/ЄС встановлено, що держави- члени не можуть забороняти або перешкоджати введенню в обіг лікарських засобів на своїй території на підставах, пов’язаних з маркованням або листівкою- вкладкою, якщо вони відповідають вимогам цього розділу.
Тобто, законопроектом встановлюються більш суворі заборони, ніж це визначено Директивою 2001/83/ЄС, що, з огляду на положення самої Директиви, є неприпустимим.
Автор: Наталя Мамченко
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