Верховна Рада заборонила роздрібну торгівлю та імпорт ліків, маркування яких містить інформацію рекламного характеру

Змінами до закону про лікарські засоби встановлюється заборона роздрібної і оптової торгівлі лікарськими засобами чи імпорт лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію рекламного характеру.

Верховна Рада 21 серпня прийняла в цілому зміни до закону про лікарські засоби

щодо маркування лікарських засобів (законопроект 11172)

Закон встановив заборону нанесення на внутрішній та зовнішній упаковці лікарських засобів будь-якої інформації рекламного характеру, а також будь-якої інформації про інших юридичних або фізичних осіб, які не є виробником лікарського засобу або заявником (власником реєстраційного посвідчення) на лікарський засіб.

Крім того, встановлюється заборона роздрібної торгівлі лікарськими засобами, оптової торгівлі лікарськими засобами та/або імпорт лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію рекламного характеру, а також будь-яку інформацію про інших юридичних або фізичних осіб, які не є виробником лікарського засобу або заявником (власником реєстраційного посвідчення) на лікарський засіб, крім:

лікарських засобів, які ввозяться на територію України з маркуванням та інструкцією про застосування/короткою характеристикою лікарського засобу, викладеними мовою оригіналу (мовою, відмінною від державної), за результатами:

закупівлі, проведеної особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я,

або закупівлі, проведеної із залученням особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за кошти місцевих бюджетів,

та/або за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі;

лікарських засобів, які ввозяться як гуманітарна допомога;

незареєстрованих лікарських засобів, ввезення яких на територію України дозволено у випадках, визначених статтею 17 закону.

Як зазначили у Головному юридичному управлінні ВР, за такої редакції законопроектом закладаються підстави для використання бюджетних коштів з рекламною та комерційною метою, а відтак простежується корупційна складова, за якою суб'єкти закупівель зможуть за рахунок бюджетних коштів здійснювати закупівлю лікарських засобів з маркуванням, відмінним від визначеного Законом, з метою їх подальшого комерційного продажу.

При цьому статтею 60 Директиви 2001/83/ЄС встановлено, що держави- члени не можуть забороняти або перешкоджати введенню в обіг лікарських засобів на своїй території на підставах, пов’язаних з маркованням або листівкою- вкладкою, якщо вони відповідають вимогам цього розділу.

Тобто, законопроектом встановлюються більш суворі заборони, ніж це визначено Директивою 2001/83/ЄС, що, з огляду на положення самої Директиви, є неприпустимим.

Автор: Наталя Мамченко

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