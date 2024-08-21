Угорщина змінила правила для українських біженців: тисячі людей можуть залишитися без житла

Угорщина підтримуватиме лише тих українських біженців, які офіційно зареєстровані на території, що «постраждала від бойових дій».

Угорщина змінила правила для українських біженців. Про це повідомляє ВВС.

Згідно з новим законом, держава підтримуватиме лише тих українських біженців, які офіційно зареєстровані на території, що «постраждала від бойових дій».

Так, у спеціальному переліку є 13 регіонів України — його оновлюватимуть щомісяця.

Зараз Угорщина прихистила 31 тисячу українців — і невідомо, скільки з них постраждають від нового закону.

Правозахисники кажуть, що найбільш уразливими є представники ромської етнічної меншини з Закарпатської області. Вони досі живуть у притулках, які незабаром закриють. Їхня ситуація ускладнюється тим, що багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство — тобто їм відмовлять у допомозі в інших країнах ЄС, бо вони громадяни Угорщини.

Агентство ООН у справах біженців заявило, що зміна закону означатиме, що приблизно 2 000—3 000 біженців втратять доступ до субсидованого житла. Це може призвести до втрати роботи та вплине на зарахування дітей до освітніх закладів.

«Багато людей стикаються зі значними перешкодами у пошуках житла через брак коштів, а також через небажання власників здавати житло», — зазначили в ООН.

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