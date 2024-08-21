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Угорщина змінила правила для українських біженців: тисячі людей можуть залишитися без житла

19:58, 21 серпня 2024
Угорщина підтримуватиме лише тих українських біженців, які офіційно зареєстровані на території, що «постраждала від бойових дій».
Угорщина змінила правила для українських біженців: тисячі людей можуть залишитися без житла
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Угорщина змінила правила для українських біженців. Про це повідомляє ВВС.

Згідно з новим законом, держава підтримуватиме лише тих українських біженців, які офіційно зареєстровані на території, що «постраждала від бойових дій».

Так, у спеціальному переліку є 13 регіонів України — його оновлюватимуть щомісяця.

Зараз Угорщина прихистила 31 тисячу українців — і невідомо, скільки з них постраждають від нового закону.

Правозахисники кажуть, що найбільш уразливими є представники ромської етнічної меншини з Закарпатської області. Вони досі живуть у притулках, які незабаром закриють. Їхня ситуація ускладнюється тим, що багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство — тобто їм відмовлять у допомозі в інших країнах ЄС, бо вони громадяни Угорщини.

Агентство ООН у справах біженців заявило, що зміна закону означатиме, що приблизно 2 000—3 000 біженців втратять доступ до субсидованого житла. Це може призвести до втрати роботи та вплине на зарахування дітей до освітніх закладів.

«Багато людей стикаються зі значними перешкодами у пошуках житла через брак коштів, а також через небажання власників здавати житло», — зазначили в ООН.

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