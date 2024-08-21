Доставка закордонного паспорту у будь-яку країну світу буде коштувати 6 доларів - МЗС і Укрпошта підписали меморандум

Новий сервіс доставки паспортів за кордон запрацює у вересні.

Українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ. Про це повідомляє Уряд.

Так, МЗС долучає Укрпошту до доставки документів, передусім закордонних паспортів, до закордонних дипломатичних установ України.

21 серпня 2024 року МЗС та Укрпошта уклали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проектів у сфері міжнародних поштових відправлень. Меморандум в присутності Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Планується, що новий сервіс доставки паспортів запрацює у вересні.

«Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці будь-де в світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ, що в рази дешевше в порівнянні з комерційними сервісами. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику» - повідомляє Уряд.

«Завдяки домовленостям МЗС та Укрпошти, українці за кордоном вже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за значно нижчою ціною та простішою процедурою. Це прояв піклування держави про своїх громадян», - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Наша партнерська мережа в 660 тисяч відділень по всьому світу допоможе доставити все, що потрібно, – від українських товарів до водійських прав та закордонних паспортів – швидко, надійно та за доступною ціною, " – сказав Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

Зазначимо, що йдеться про закордонні дипломатичні установи, які належать до сфери управління МЗС, а не про паспортні сервіси ДП «Документ», які належать до сфери управління Державної міграційної служби. Тобто, чи планує таким же чином організувати роботу ДМС, поки невідомо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 16 серпня №932 встановив новий порядок, за яким паспортні сервіси за кордоном будуть приймати і перевіряти документи від чоловіків, які бажають оформити паспорт громадянина України чи закордонний паспорт.

Отже, під час подання за кордоном чоловіками від 18 до 60 років документів до паспортного сервісу для оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорту працівниками паспортного сервісу проводиться перевірка дійсності військово-облікового документа.

Така перевірка дійсності проводиться шляхом електронної інформаційної взаємодії Демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» через систему Трембіта. Тобто, працівник паспортного сервісу буде перевіряти дані в автоматичному порядку, а не вимагати паперові підтвердження.

Автор: Наталя Мамченко

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