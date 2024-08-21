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Доставка загранпаспорта в любую страну мира будет стоить 6 долларов - МИД и Укрпочта подписали меморандум

19:11, 21 августа 2024
Новый сервис доставки паспортов за границу заработает в сентябре.
Доставка загранпаспорта в любую страну мира будет стоить 6 долларов - МИД и Укрпочта подписали меморандум
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Украинцы где угодно в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты. Единая цена доставки в любую страну мира будет составлять всего 6 долларов США и 10 грн НДС. Об этом сообщает правительство.

Так, МИД приобщает Укрпочту к доставке документов, прежде всего загранпаспортов, в заграничные дипломатические учреждения Украины.

21 августа 2024 г. МИД и Укрпочта заключили Меморандум о сотрудничестве, который закладывает основу для реализации проектов в сфере международных почтовых отправлений. Меморандум в присутствии Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы подписали государственный секретарь МИД Александр Баньков и генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Планируется, что новый сервис по доставке паспортов заработает в сентябре.

«Используя технологию электронной марки с QR-кодом, украинцы в любом месте в мире смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты. Единая цена доставки в любую страну мира будет составлять всего 6 долларов США и 10 грн НДС, что в разы дешевле по сравнению с коммерческими сервисами. После того, как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его скорую доставку в адрес заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали паспорт, для его последующей выдачи заявителю» - сообщает Правительство.

«Благодаря договоренностям МИД и Укрпочты, украинцы за рубежом уже с сентября смогут получать оформленные в Украине загранпаспорта быстро, по значительно более низкой цене и более простой процедуре. Это проявление заботы государства о своих гражданах», – заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Наша партнерская сеть в 660 тысяч отделений по всему миру поможет доставить все, что нужно, – от украинских товаров до водительских прав и загранпаспортов – быстро, надежно и по доступной цене», – сказал Игорь Смилянский, генеральный директор Укрпочты.

Отметим, что речь идет о зарубежных дипломатических учреждениях, относящихся к сфере управления МИД, а не о паспортных сервисах ГП «Документ», относящихся к сфере управления Государственной миграционной службы. То есть, планирует ли таким же образом организовать работу ГМС пока неизвестно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 августа №932 установил новый порядок, согласно которому паспортные сервисы за границей будут принимать и проверять документы от мужчин, желающих оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

Итак, при представлении за границей мужчинами от 18 до 60 лет документов в паспортный сервис для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта работниками паспортного сервиса проводится проверка действительности военно-учетного документа.

Такая проверка действительности проводится путем электронного информационного взаимодействия Демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Реестра военнообязанных Оберег через систему Трембита. То есть работник паспортного сервиса будет проверять данные в автоматическом порядке, а не требовать бумажных подтверждений.

Автор: Наталья Мамченко

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