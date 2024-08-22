Гоструда объясняет, может ли работодатель во время военного положения установить беременной работнице испытательный срок

При заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли работодатель во время военного положения установить беременной работнице испытательный срок.

Указывается, что нормами части 2 ст. 26 КЗоТ определено, что испытательный срок не устанавливается для:

- беременных женщин;

- одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

Однако в настоящее время действуют особые условия при заключении трудовых отношений, которые определены Законом Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (последние изменения вступили в силу с 19.07.2022).

Так, согласно части 2 статьи 2 настоящего Закона определено, что при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при принятии на работу может устанавливаться для любой категории работников, в том числе и для беременных женщин, одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью.

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