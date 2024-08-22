Держпраці пояснює, чи може роботодавець під час воєнного стану встановити вагітній працівниці випробувальний термін

При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може роботодавець під час воєнного стану встановити вагітній працівниці випробувальний термін.

Зазначається, що нормами частини 2 ст. 26 КЗпП визначено, що випробувальний термін не встановлюється для:

вагітних жінок;

одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

Проте на теперішній час діють особливі умови під час укладення трудових відносин, які визначені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (останні зміни вступили в дію з 19.07.2022).

Так, відповідно до частини 2 статті 2 цього Закону визначено, що при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників, у тому числі і для вагітних жінок, одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

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