Застосунок Армія+ планують масштабувати і на СБУ - Катерина Черногоренко

Ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС, тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+ - заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Застосунок Армія+ планують згодом розповсюджувати на інші сили безпеки. Про це зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю «АрміяІнформ».

«Не сумніваюся і закликаю бути впевненими, що Армія+ буде масштабована на всі сили безпеки і оборони.

Так, реліз розрахований на Збройні сили України, Державну спеціальну службу транспорту. Але ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС. Ми отримуємо зацікавленість від наших колег і працюємо на тим, щоб ці сучасні можливості були доступні всім захисникам і захисницям.

Очевидно, що наші сили безпеки та оборони працюють на єдиний військовий задум. І тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+» - підкреслила Черногоренко.

За її словами, електронний рапорт в Армія+ надасть можливість принести в українську армію культуру пояснювати, чому командир робить відмову.

«Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це, разом з тим, змусить командирів планувати горизонт відносин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе, в першу чергу, і свою команду, своїх підлеглих» - зауважила Черногоренко.

Також Міністерство оборони розмірковує над тим, як цифровізувати бойові розпорядження. Однак для цього потрібно запустити повноцінну роботу єдиного реєстру військовослужбовців.

Вона додала, що «ми зробили такий крутий продукт під час війни — і про це нам постійно нагадують наші партнери».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наказ Міноборони від 6 серпня №531 визначає, що рапорти подаються в усній та письмовій (паперовій або електронній) формах. Військовослужбовець має право усно рапортувати за допомогою технічних засобів комунікації.

Автор: Наталя Мамченко

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