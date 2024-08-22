Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Застосунок Армія+ планують масштабувати і на СБУ - Катерина Черногоренко

09:30, 22 серпня 2024
Ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС, тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+ - заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Застосунок Армія+ планують масштабувати і на СБУ - Катерина Черногоренко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Застосунок Армія+ планують згодом розповсюджувати на інші сили безпеки. Про це зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю «АрміяІнформ».

«Не сумніваюся і закликаю бути впевненими, що Армія+ буде масштабована на всі сили безпеки і оборони.

Так, реліз розрахований на Збройні сили України, Державну спеціальну службу транспорту. Але ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС. Ми отримуємо зацікавленість від наших колег і працюємо на тим, щоб ці сучасні можливості були доступні всім захисникам і захисницям.

Очевидно, що наші сили безпеки та оборони працюють на єдиний військовий задум. І тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+» - підкреслила Черногоренко.

За її словами, електронний рапорт в Армія+ надасть можливість принести в українську армію культуру пояснювати, чому командир робить відмову.

«Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це, разом з тим, змусить командирів планувати горизонт відносин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе, в першу чергу, і свою команду, своїх підлеглих» - зауважила Черногоренко.

Також Міністерство оборони розмірковує над тим, як цифровізувати бойові розпорядження. Однак для цього потрібно запустити повноцінну роботу єдиного реєстру військовослужбовців.

Вона додала, що «ми зробили такий крутий продукт під час війни — і про це нам постійно нагадують наші партнери».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наказ Міноборони від 6 серпня №531 визначає, що рапорти подаються в усній та письмовій (паперовій або електронній) формах. Військовослужбовець має право усно рапортувати за допомогою технічних засобів комунікації.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Застосунок Армія+ планують масштабувати і на СБУ - Катерина Черногоренко

Ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС, тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+ - заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Верховна Рада заборонила роздрібну торгівлю та імпорт ліків, маркування яких містить інформацію рекламного характеру

Змінами до закону про лікарські засоби встановлюється заборона роздрібної і оптової торгівлі лікарськими засобами чи імпорт лікарських засобів, маркування яких містить будь-яку інформацію рекламного характеру.

Аркадій Корнацький: 33 роки незалежності в умовах повного паралічу верховенства права

Убивство принципів верховенства права шляхом протиправного застосування «принципу верховенства акту органу влади» - головний злочин епохи незалежності України, - Аркадій Корнацький.

Верховна Рада схвалила скасування у КЗпП заборони використання праці осіб до 18 років на шкідливих чи небезпечних роботах

З Кодексу законів про працю можуть вилучити заборону використання праці осіб до 18 років на важких роботах чи роботах зі шкідливими або небезпечними умовами.

Дані про наявність пацієнта в електронній системі охорони здоров’я зможуть автоматично передаватися до Порталу Дія

З центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я до Порталу Дія буде передаватися інформація про наявність відомостей про пацієнта в базі даних ЕСОЗ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва