Киянин отримав покарання за розбещення школярки

Зловмисник вчинив розпусні дії щодо 14-річної родички своєї дружини.

Жителя Києва судили за розбещення 14-річної родички своєї дружини. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Йому призначили 5 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що киянин ввечері зайшов до кімнати, де відпочивала 14-річна родичка його дружини. Він сів поруч біля дівчини на дивані та вчинив розпусні дії щодо неї.

Свою вину він не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів, що вказують на його причетність до скоєння злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.