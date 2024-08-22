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У Міноборони збираються цифровізувати бойові розпорядження

07:40, 22 серпня 2024
Як заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, цифровізувати бойові розпорядження - це її мрія, а електронні рапорти вже справили «вау-ефект»
У Міноборони збираються цифровізувати бойові розпорядження
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Міністерство оборони розмірковує над тим, як цифровізувати бойові розпорядження. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтервʼю «АрміяІнформ».

«Бойове розпорядження — це моя мрія. Я вважаю, що цифрувати — це напрямок і дуже важливе завдання Міністерства оборони. Ми рухаємося дуже швидко, але рухаємося так, щоб була підібрана для будь-якого цифрового рішення дуже правильна архітектура, яка дозволить швидко масштабувати рішення і зробити його сталим, закріпитися в армії» - зазначила вона.

Втім, за словами Черногоренко, для того, щоб реалізувати цифрову БРку, потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців.

«Потрібно налагодити безпечний обмін між різними контурами, між різними грифами — таємний, для службового користування і відкритий контур. Як тільки ми це зробимо дуже правильно з точки зору архітектури — тоді ми зможемо цифрувати бойове розпорядження» - додала вона.

Крім того, Черногоренко зазначила, що пишається запуском електронних рапортів в застосунку Армія+. «Ця ідея народилася фактично на нараді в моєму кабінеті» - додала вона.

«На презентації Армії+ ми робили це перед всією аудиторією, під камеру, на великий екран, заповнювали рапорти в режимі реального часу, і на це пішло 2 хвилини. І це моя мрія: коли на сцені військові (тим більше — з нашого Генерального штабу) заповнюють електронні рапорти. Бо одна із задач топ-менеджера — закохати всіх стейкхолдерів у свій продукт. Тому для мене це був абсолютний вау-ефект, ключова частина нашої презентації» - зазначила заступниця міністра.

«Це такий собі lessons learned: коли одразу ти вчишся, що виходить, а що — ні. Так от: електронний рапорт надасть можливість принести в українську армію культуру пояснювати, чому командир робить відмову.

Не просто не затверджувати, не просто його перекреслювати або знищувати, а саме відхиляти і пояснювати, чому зараз не можна у відпустку. Це, разом з тим, змусить командирів планувати горизонт відносин зі своїм особовим складом, планувати навантаження на особовий склад. З’явиться можливість таким чином дисциплінувати себе, в першу чергу, і свою команду, своїх підлеглих» - зауважила Черногоренко.

Армію+ будуть згодом розповсюджувати на інші сили безпеки.

«Не сумніваюся і закликаю бути впевненими, що Армія+ буде масштабована на всі сили безпеки і оборони. Так, реліз розрахований на Збройні сили України, Державну спеціальну службу транспорту. Але ми розуміємо, що є ще і Нацгвардія, і СБУ, і ГУР, і структури МВС. Ми отримуємо зацікавленість від наших колег і працюємо на тим, щоб ці сучасні можливості були доступні всім захисникам і захисницям. Очевидно, що наші сили безпеки та оборони працюють на єдиний військовий задум. І тут точно буде потрібно єдине цифрове середовище, і це буде Армія+» - підкреслила Черногоренко.

Вона додала, що «ми зробили такий крутий продукт під час війни — і про це нам постійно нагадують наші партнери».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наказ Міноборони від 6 серпня №531 визначає, що рапорти подаються в усній та письмовій (паперовій або електронній) формах. Військовослужбовець має право усно рапортувати за допомогою технічних засобів комунікації.

Автор: Наталя Мамченко 

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У Міноборони збираються цифровізувати бойові розпорядження

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