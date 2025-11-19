  1. Публікації
  2. / В Україні

Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

12:00, 19 листопада 2025
Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.
Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Євроінтеграційний законопроєкт №14005, ухвалений у першому читанні 4 листопада, став важливим кроком у цифровізації виконавчого провадження в Україні. Його головна мета — спростити процеси для громадян та зменшити навантаження на державних виконавців, не змінюючи при цьому чинних правил щодо стягнення житла.

Як розповів заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко, ключова новація закону полягає в автоматичному виключенні людини з Єдиного реєстру боржників одразу після повної сплати заборгованості. Це означає, що громадяни більше не повинні шукати свого виконавця чи чекати його дій для зняття обтяжень з майна.

«Єдине, що впроваджує законопроєкт — це автоматичне виключення людини з реєстру боржників після сплати заборгованості. Таким чином ти сплатив — і ти вільний у всіх своїх правах. Тобі не треба шукати державного виконавця. Це особливо актуально для внутрішньо переміщених осіб: якщо ти живеш у Львові, а твій виконавець — у Херсонській чи Миколаївській області, і ще й пішов на лікарняний або звільнився. Як ти його знайдеш, щоб він натиснув кнопку, хоча ти вже все сплатив? Саме такого спрощення і стосується цей законопроєкт», — зазначив Андрій Гайченко.

Він також наголосив, що законопроєкт не створює жодних нових підстав для стягнення житла. Квартира або інше майно можуть бути вилучені лише у випадках, чітко передбачених законодавством, наприклад, якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень. Цей порядок залишається без змін.

Цифровізація виконавчого провадження дозволить державним органам оперативно оновлювати статус боржників, що вже сплатили свої зобов’язання, та зробить роботу служби більш прозорою і зручною для громадян. У майбутньому це має значно спростити взаємодію між державою та людьми, які виконали свої фінансові зобов’язання, без зайвої бюрократії.

Законопроєкт №14005 є частиною зобов’язань України у межах Плану Ukraine Facility і відповідає євроінтеграційним стандартам, покликаним забезпечити прозорість і ефективність виконавчого процесу.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект мінюст Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]