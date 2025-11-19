Законопроєкт 14005 не створює жодних нових підстав для стягнення житла — Мін’юст

Законопроєкт 14005 цифровізує виконавче провадження: після сплати боргу громадяни автоматично виключаються з реєстру боржників, а підстави для стягнення житла залишаються без змін.

Євроінтеграційний законопроєкт №14005, ухвалений у першому читанні 4 листопада, став важливим кроком у цифровізації виконавчого провадження в Україні. Його головна мета — спростити процеси для громадян та зменшити навантаження на державних виконавців, не змінюючи при цьому чинних правил щодо стягнення житла.

Як розповів заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко, ключова новація закону полягає в автоматичному виключенні людини з Єдиного реєстру боржників одразу після повної сплати заборгованості. Це означає, що громадяни більше не повинні шукати свого виконавця чи чекати його дій для зняття обтяжень з майна.

«Єдине, що впроваджує законопроєкт — це автоматичне виключення людини з реєстру боржників після сплати заборгованості. Таким чином ти сплатив — і ти вільний у всіх своїх правах. Тобі не треба шукати державного виконавця. Це особливо актуально для внутрішньо переміщених осіб: якщо ти живеш у Львові, а твій виконавець — у Херсонській чи Миколаївській області, і ще й пішов на лікарняний або звільнився. Як ти його знайдеш, щоб він натиснув кнопку, хоча ти вже все сплатив? Саме такого спрощення і стосується цей законопроєкт», — зазначив Андрій Гайченко.

Він також наголосив, що законопроєкт не створює жодних нових підстав для стягнення житла. Квартира або інше майно можуть бути вилучені лише у випадках, чітко передбачених законодавством, наприклад, якщо сума боргу перевищує 160 тисяч гривень. Цей порядок залишається без змін.

Цифровізація виконавчого провадження дозволить державним органам оперативно оновлювати статус боржників, що вже сплатили свої зобов’язання, та зробить роботу служби більш прозорою і зручною для громадян. У майбутньому це має значно спростити взаємодію між державою та людьми, які виконали свої фінансові зобов’язання, без зайвої бюрократії.

Законопроєкт №14005 є частиною зобов’язань України у межах Плану Ukraine Facility і відповідає євроінтеграційним стандартам, покликаним забезпечити прозорість і ефективність виконавчого процесу.

Автор: Анастасія Гришкова

