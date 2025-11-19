  1. Публикации
  2. / В Украине

Законопроект 14005 не создает никаких новых оснований для взыскания жилья — Минюст

12:00, 19 ноября 2025
Законопроект 14005 цифровизирует исполнительное производство: после оплаты долга граждане автоматически исключаются из реестра должников, а основания для взыскания жилья остаются без изменений.
Законопроект 14005 не создает никаких новых оснований для взыскания жилья — Минюст
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Евроинтеграционный законопроект №14005, принят в первом чтении 4 ноября, стал важным шагом в цифровизации исполнительного производства в Украине. Его главная цель — упростить процессы для граждан и снизить нагрузку на государственных исполнителей, не меняя при этом действующие правила относительно взыскания жилья.

Как рассказал заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко, ключевое новшество закона заключается в автоматическом исключении человека из Единого реестра должников сразу после полной оплаты задолженности. Это означает, что граждане больше не должны искать своего исполнителя или ждать его действий для снятия обременений с имущества.

«Единственное, что внедряет законопроект — это автоматическое исключение человека из реестра должников после оплаты задолженности. Таким образом, ты оплатил — и снова свободен во всех своих правах. Тебе не нужно искать государственного исполнителя. Это особенно актуально для внутренне перемещенных лиц: если ты живешь во Львове, а твой исполнитель — в Херсонской или Николаевской области, и еще ушел на больничный или уволился. Как его найти, чтобы он нажал кнопку, хотя ты уже все оплатил? Именно это упрощение и касается данного законопроекта», — отметил Андрей Гайченко.

Он также подчеркнул, что законопроект не создает никаких новых оснований для взыскания жилья. Квартира или другое имущество могут быть изъяты только в случаях, четко предусмотренных законодательством, например, если сумма долга превышает 160 тысяч гривен. Этот порядок остается без изменений.

Цифровизация исполнительного производства позволит государственным органам оперативно обновлять статус должников, которые уже выплатили свои обязательства, и сделает работу службы более прозрачной и удобной для граждан. В будущем это должно значительно упростить взаимодействие между государством и людьми, выполнившими свои финансовые обязательства, без лишней бюрократии.

Законопроект №14005 является частью обязательств Украины в рамках Плана Ukraine Facility и соответствует евроинтеграционным стандартам, направленным на обеспечение прозрачности и эффективности исполнительного процесса.

Автор: Анастасия Гришкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект минюст Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Практика применения форс-мажорных обстоятельств снова изменится: КХС ВС передал спорный вопрос на рассмотрение объединенной палаты

В центре спора — вопрос о том, могут ли компании ссылаться на форс-мажор, если сертификат ТПП подан позже, чем предусмотрено договором.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]