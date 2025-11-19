Законопроект 14005 не создает никаких новых оснований для взыскания жилья — Минюст

Законопроект 14005 цифровизирует исполнительное производство: после оплаты долга граждане автоматически исключаются из реестра должников, а основания для взыскания жилья остаются без изменений.

Евроинтеграционный законопроект №14005, принят в первом чтении 4 ноября, стал важным шагом в цифровизации исполнительного производства в Украине. Его главная цель — упростить процессы для граждан и снизить нагрузку на государственных исполнителей, не меняя при этом действующие правила относительно взыскания жилья.

Как рассказал заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко, ключевое новшество закона заключается в автоматическом исключении человека из Единого реестра должников сразу после полной оплаты задолженности. Это означает, что граждане больше не должны искать своего исполнителя или ждать его действий для снятия обременений с имущества.

«Единственное, что внедряет законопроект — это автоматическое исключение человека из реестра должников после оплаты задолженности. Таким образом, ты оплатил — и снова свободен во всех своих правах. Тебе не нужно искать государственного исполнителя. Это особенно актуально для внутренне перемещенных лиц: если ты живешь во Львове, а твой исполнитель — в Херсонской или Николаевской области, и еще ушел на больничный или уволился. Как его найти, чтобы он нажал кнопку, хотя ты уже все оплатил? Именно это упрощение и касается данного законопроекта», — отметил Андрей Гайченко.

Он также подчеркнул, что законопроект не создает никаких новых оснований для взыскания жилья. Квартира или другое имущество могут быть изъяты только в случаях, четко предусмотренных законодательством, например, если сумма долга превышает 160 тысяч гривен. Этот порядок остается без изменений.

Цифровизация исполнительного производства позволит государственным органам оперативно обновлять статус должников, которые уже выплатили свои обязательства, и сделает работу службы более прозрачной и удобной для граждан. В будущем это должно значительно упростить взаимодействие между государством и людьми, выполнившими свои финансовые обязательства, без лишней бюрократии.

Законопроект №14005 является частью обязательств Украины в рамках Плана Ukraine Facility и соответствует евроинтеграционным стандартам, направленным на обеспечение прозрачности и эффективности исполнительного процесса.

Автор: Анастасия Гришкова

