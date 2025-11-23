Пенсіонерам пояснили, як пройти ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи
12:25, 23 листопада 2025
Пенсійний фонд оприлюднив відеоінструкцію щодо проходження ідентифікації у закордонному консульстві.
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як пройти ідентифікацію у закордонному консульстві.
Відомство оприлюднило покрокову інструкцію у якій розповіло, які потрібні документи та що потрібно знати, щоб процес пройшов швидко та без проблем.
ПФ нагадав:
- способи проходження ідентифікації через закордонні дипломатичні установи;
- які документи підготувати для ідентифікації за кордоном;
- покрокову інструкцію для проходження ідентифікації онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.
