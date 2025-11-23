На Чернігівщині відправили за ґрати блогера, який закликав чинити силовий опір ТЦК

40-річний чоловік перетворив свій YouTube-канал на майданчик для пропаганди.

На Чернігівщині 5 років тюрми отримав блогер, який закликав зривати мобілізацію та чинити силовий опір ТЦК. Про це повідомив Чернігівський обласний ТЦК.

Зазначається, що 40-річний чоловік перетворив свій YouTube-канал із 7,6 тис. підписників на майданчик для деструктивної пропаганди.

«Під виглядом «консультацій» він фактично навчав, як протидіяти законним діям представників ТЦК та СП, формував агресію до військових і підбурював до насильства», - заявили у ТЦК.

Лінгвістична експертиза СБУ підтвердила наявність у відео прямих закликів до силових дій проти працівників ТЦК.

Суд визнав його винним за матеріалами СБУ за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч.1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період,

- ч.1 ст. 161 — порушення рівноправності громадян за національною, расовою чи релігійною ознакою.

