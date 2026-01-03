Підтримка ЗСУ та модернізація: Україна погодила зі США військовий документ — керівник Генштабу Гнатов

Документ визначає механізми підтримки, відновлення та модернізації Збройних сил України, а також контроль за дотриманням домовленостей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 3 грудня пройшло засідання радників з нацбезпеки «Коаліції охочих».

Перед заходом секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що сторони обговорять рамкові документи мирної угоди, майбутній план відновлення та процвітання України, а також військово-політичні питання.

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов зазначив, що із США погоджено військовий документ, що складається з чотирьох розділів і додатків.

«Дійсно проведена двостороння робота зі Сполученими Штатами Америки на рівні генеральних штабів. Був погоджений військовий документ. Він містить чотири розділи, чотири додатки. Всі ці розділи про те, яким чином буде підтримуватися Україна, Збройні Сили України, забезпечення Збройних Сил, їх відновлення, їх модернізація, яким чином буде проведено моніторинг дотримання угод, яким чином будуть проводитися, які будуть реакції, якщо будуть виявлятися порушення договору з двох сторон», - вказав він на брифінгу.

Гнатов додав, що аналогічна робота триває й з іншими країнами-партнерами. Один із розділів стосується діяльності «Коаліції охочих», включно з питаннями контингентів.

Перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця розповів, яким питанням була присвячена перша сесія засідання з національними радниками з питань безпеки.

«Ми пройшлися по ключових документах, за винятком економічного документа. Він буде розглядатися на другій сесії за участі прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та міністра економіки Олексія Соболєва», – зазначив він.

Кислиця додав, що головне завдання на сьогодні - пробрифінгувати партнерів щодо останніх доопрацювань у документах.

«Дивіться, перша сесія була присвячена тому, щоб за відносно короткий час за участі всіх, хто був готовий прибути в Київ, пройтися через всі документи. Це не була переговорна сесія на експертному рівні. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники від питань місцевої безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції», - заявив він.

Вже у вівторок у Парижі лідери «Коаліції охочих» політично узгодять ключові документи мирного процесу. Протягом 48 годин партнери мають опрацювати надану інформацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.