Поддержка ВСУ и модернизация: Украина согласовала с США военный документ – руководитель Генштаба Гнатов

Документ определяет механизмы поддержки, восстановления и модернизации Вооруженных сил Украины, а также контроль за соблюдением договоренностей.

В Киеве 3 декабря прошло заседание советников по нацбезопасности «Коалиции желающих».

Перед мероприятием секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что стороны обсудят рамочные документы мирного соглашения, будущий план восстановления и процветания Украины, а также военно-политические вопросы.

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов отметил, что с США согласован военный документ, который состоит из четырех разделов и приложений.

«Действительно проведена двусторонняя работа с Соединенными Штатами Америки на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ. Он содержит четыре раздела, четыре приложения. Все эти разделы о том, каким образом будет поддерживаться Украина, Вооруженные Силы Украины, обеспечение Вооруженных Сил, их восстановление, их модернизация, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, каким образом будут проводиться, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора с двух сторон», — указал он на брифинге.

Гнатов добавил, что аналогичная работа продолжается и с другими странами-партнерами. Один из разделов касается деятельности «Коалиции желающих», включая вопросы контингентов.

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица рассказал, каким вопросам была посвящена первая сессия заседания с национальными советниками по вопросам безопасности.

«Мы прошлись по ключевым документам, за исключением экономического документа. Он будет рассматриваться на второй сессии с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева», — отметил он.

Кислица добавил, что главная задача на сегодня — провести брифинг для партнеров относительно последних доработок в документах.

«Смотрите, первая сессия была посвящена тому, чтобы за относительно короткое время с участием всех, кто был готов прибыть в Киев, пройтись через все документы. Это не была переговорная сессия на экспертном уровне. Это была сессия, где ближайшие к своим лидерам советники по вопросам национальной безопасности оценили проделанную работу, высказали свои общие позиции», — заявил он.

Уже во вторник в Париже лидеры «Коалиции желающих» политически согласуют ключевые документы мирного процесса. В течение 48 часов партнеры должны проработать предоставленную информацию.

