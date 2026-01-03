Безпілотники, роботи й укриття: як ЗСУ змінюють систему евакуації поранених

Нові рішення у військовій медицині передбачають використання роботів, безпілотних платформ і замаскованих укриттів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив ключові напрями розвитку військової медицини в умовах сучасної війни. Про це він повідомив за підсумками наради щодо розвитку медичної служби.

Сирський наголосив, що нинішні бойові дії характеризуються так званою «кіл-зоною», яка може перевищувати 20 кілометрів. За таких умов пріоритетом залишається збереження життя і здоров’я військовослужбовців, що вимагає нових організаційних і технічних рішень, насамперед у сфері евакуації поранених і надання медичної допомоги.

Під час наради основну увагу зосередили на використанні наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.

За словами Головнокомандувача, в складних тактичних умовах безпілотні платформи дедалі частіше стають головним або навіть єдиним можливим засобом евакуації. Такі системи вже виконують функції CASEVAC, доставляючи поранених до пунктів передачі медичним екіпажам, зокрема на Покровському напрямку.

Окремо обговорили досвід 81-ї бригади зі створення підземних стабілізаційних пунктів. Завчасно підготовлені та замасковані укриття дають змогу медикам працювати безпечніше й ефективніше, суттєво підвищуючи шанси поранених на виживання. Цей підхід, за словами Сирського, необхідно масштабувати на інші ділянки фронту.

Також учасники наради розглянули питання вдосконалення індивідуальних медичних аптечок відповідно до сучасних умов поля бою. Швидкість і зручність їх застосування безпосередньо впливають на порятунок життя, тому напрацювання профільних фахівців отримали підтримку.

За результатами обговорення головнокомандувач визначив пріоритети роботи медичної служби на січень 2026 року. Серед них — подальший розвиток безпілотної евакуації, посилення взаємодії між підрозділами та розгортання мережі заглиблених стабілізаційних пунктів уздовж усієї лінії фронту.

