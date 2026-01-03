Беспилотники, роботы и укрытия: как ВСУ меняют систему эвакуации раненых

Новые решения в военной медицине предусматривают использование роботов, беспилотных платформ и замаскированных укрытий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил ключевые направления развития военной медицины в условиях современной войны. Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам развития медицинской службы.

Сырский подчеркнул, что нынешние боевые действия характеризуются так называемой «кил-зоной», которая может превышать 20 километров. В таких условиях приоритетом остается сохранение жизни и здоровья военнослужащих, что требует новых организационных и технических решений, прежде всего в сфере эвакуации раненых и оказания медицинской помощи.

Во время совещания основное внимание сосредоточили на использовании наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с переднего края.

По словам Главнокомандующего, в сложных тактических условиях беспилотные платформы все чаще становятся главным или даже единственно возможным средством эвакуации. Такие системы уже выполняют функции CASEVAC, доставляя раненых к пунктам передачи медицинским экипажам, в частности на Покровском направлении.

Отдельно обсудили опыт 81-й бригады по созданию подземных стабилизационных пунктов. Заблаговременно подготовленные и замаскированные укрытия позволяют медикам работать более безопасно и эффективно, существенно повышая шансы раненых на выживание. Этот подход, по словам Сырского, необходимо масштабировать на другие участки фронта.

Также участники совещания рассмотрели вопрос усовершенствования индивидуальных медицинских аптечек в соответствии с современными условиями поля боя. Скорость и удобство их применения напрямую влияют на спасение жизни, поэтому наработки профильных специалистов получили поддержку.

По результатам обсуждения главнокомандующий определил приоритеты работы медицинской службы на январь 2026 года. Среди них — дальнейшее развитие беспилотной эвакуации, усиление взаимодействия между подразделениями и развертывание сети заглубленных стабилизационных пунктов вдоль всей линии фронта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.