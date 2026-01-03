Через старий кредит дружини власник не міг продати будинок: що вирішив суд

Суд встановив, що сам власник будинку не має боргів перед банком, а обмеження ґрунтувалося на застарілому записі, який безпідставно обмежував його право розпоряджатися майном.

Хустський районний суд Закарпатської області скасував заборону на продаж житлового будинку, яку свого часу наклали через кредитні зобов’язання дружини власника. Суд встановив, що сам власник будинку не має боргів перед банком, а обмеження ґрунтувалося на застарілому записі, який безпідставно обмежував його право розпоряджатися майном.

Обставини справи №309/3891/25

Власник житлового будинку звернувся до суду після того, як під час підготовки нотаріального правочину з’ясував: на його нерухомість накладено заборону відчуження. Відповідна інформація містилася у Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

З реєстрів випливало, що заборона була зареєстрована у 2006 році на підставі повідомлення Хустського відділення Ощадбанку від 22 березня 1996 року. Водночас у записах як власник будинку зазначалася дружина позивача.

Позивач наголошував, що:

він є єдиним власником будинку;

його дружина ніколи не була власницею цього майна;

за довідкою банку, дружина не має невиконаних кредитних зобов’язань перед Ощадбанком;

існування заборони фактично унеможливлює розпорядження нерухомістю.

У зв’язку з цим власник просив суд скасувати заборону та виключити відповідний запис із реєстру.

Позиція сторін

Ощадбанк заперечував проти позову, вказуючи, що є неналежним відповідачем, оскільки реєстраційні дії щодо нерухомого майна здійснюють державні реєстратори та нотаріуси. На думку банку, відповідачем у справі мала бути нотаріальна контора.

Хустська державна нотаріальна контора, залучена як третя особа, у судове засідання не з’явилася.

Сторони подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Оцінка суду

Суд встановив, що житловий будинок зареєстрований за позивачем на законних підставах. Водночас обтяження було накладене на підставі повідомлення банку щодо особи, яка не є власником цього майна та не має боргових зобов’язань.

Оцінюючи заперечення відповідача, суд зазначив: Хустське відділення Ощадбанку є структурним підрозділом банку і не має статусу юридичної особи. Саме АТ «Державний ощадний банк України» є належним відповідачем у спорі, оскільки заборона була накладена в його інтересах.

Суд послався на норми Цивільного кодексу України, Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наголосивши, що право власності є непорушним, а власник має право вимагати усунення будь-яких перешкод у користуванні та розпорядженні своїм майном.

Також суд звернув увагу: заборона відчуження може бути знята, зокрема, на підставі рішення суду, якщо відсутні правові підстави для її подальшого існування.

Рішення суду

Хустський районний суд Закарпатської області:

задовольнив позов власника будинку;

скасував заборону на відчуження житлового будинку, зареєстровану як архівний запис;

зобов’язав виключити відповідний запис з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

Суд дійшов висновку, що за відсутності будь-яких майнових зобов’язань позивача перед банком подальше існування заборони є безпідставним і порушує право приватної власності.

