Из-за старого кредита жены владелец не мог продать дом: что решил суд

16:55, 3 января 2026
Суд установил, что сам владелец дома не имеет долгов перед банком, а ограничение основывалось на устаревшей записи, которая безосновательно ограничивала его право распоряжаться имуществом.
Хустский районный суд Закарпатской области отменил запрет на продажу жилого дома, который ранее был наложен из-за кредитных обязательств жены владельца. Суд установил, что сам владелец дома не имеет долгов перед банком, а ограничение основывалось на устаревшей записи, которая безосновательно ограничивала его право распоряжаться имуществом.

Обстоятельства дела №309/3891/25

Владелец жилого дома обратился в суд после того, как при подготовке нотариальной сделки выяснил: на его недвижимость наложен запрет на отчуждение. Соответствующая информация содержалась в Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Из реестров следовало, что запрет был зарегистрирован в 2006 году на основании уведомления Хустского отделения Ощадбанка от 22 марта 1996 года. При этом в записях в качестве владельца дома была указана жена истца.

Истец подчеркивал, что:

  • он является единственным владельцем дома;
  • его жена никогда не была собственницей этого имущества;
  • согласно справке банка, жена не имеет невыполненных кредитных обязательств перед Ощадбанком;
  • существование запрета фактически делает невозможным распоряжение недвижимостью.

В связи с этим владелец просил суд отменить запрет и исключить соответствующую запись из реестра.

Позиция сторон

Ощадбанк возражал против иска, указывая, что является ненадлежащим ответчиком, поскольку регистрационные действия в отношении недвижимого имущества осуществляют государственные регистраторы и нотариусы. По мнению банка, ответчиком по делу должна была быть нотариальная контора.

Хустская государственная нотариальная контора, привлеченная в качестве третьего лица, в судебное заседание не явилась.

Стороны подали заявления о рассмотрении дела без их участия.

Оценка суда

Суд установил, что жилой дом зарегистрирован за истцом на законных основаниях. В то же время обременение было наложено на основании уведомления банка в отношении лица, которое не является собственником этого имущества и не имеет долговых обязательств.

Оценивая возражения ответчика, суд отметил: Хустское отделение Ощадбанка является структурным подразделением банка и не имеет статуса юридического лица. Именно АО «Государственный ощадный банк Украины» является надлежащим ответчиком по спору, поскольку запрет был наложен в его интересах.

Суд сослался на нормы Гражданского кодекса Украины, Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркнув, что право собственности является неприкосновенным, а собственник имеет право требовать устранения любых препятствий в пользовании и распоряжении своим имуществом.

Также суд обратил внимание: запрет отчуждения может быть снят, в частности, на основании решения суда, если отсутствуют правовые основания для его дальнейшего существования.

Решение суда

Хустский районный суд Закарпатской области:

  • удовлетворил иск владельца дома;
  • отменил запрет на отчуждение жилого дома, зарегистрированный как архивная запись;
  • обязал исключить соответствующую запись из Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии каких-либо имущественных обязательств истца перед банком дальнейшее существование запрета является безосновательным и нарушает право частной собственности.

