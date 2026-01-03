Зеленський обговорив з Стармером питання щодо заморожених коштів від продажу «Челсі»

Зеленський також анонсував зустріч з Стармером.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 3 січня провів розмову з Кіром Стармером. Під час розмови поговорили про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною.

«Обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, що відбудеться вже незабаром. Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки – сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною», - сказав він.

Також сторони обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу «Челсі».

«Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів.

Я вдячний Кіру за лідерство і дякую Британії за те, що й такими цілком справедливими рішеннями можуть бути зміцнені українська стійкість і наше спільне з Британією та багатьма іншими у світі прагнення до миру», - сказав він.

