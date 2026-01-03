Зеленский обсудил со Стармером вопрос замороженных средств от продажи «Челси»

Зеленский также анонсировал встречу со Стармером.

Фото: GettyImagеs

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 3 января провел разговор с Киром Стармером. Во время беседы обсудили, как действовать дальше в дипломатии, а также как совместно достичь большей справедливости с учетом всего, что принесла Россия своей войной.

«Обсудили детали подготовки встречи на уровне лидеров, которая состоится уже в ближайшее время. Также очень продуктивно работают советники по вопросам национальной безопасности — сегодня активный день, и 18 участников из Европы участвуют в совместной работе. Координируемся также с американской стороной», — сказал он.

Также стороны обсудили необходимость справедливого решения относительно замороженных средств от продажи «Челси».

«Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны существенно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов.

Я благодарен Киру за лидерство и благодарю Британию за то, что такими вполне справедливыми решениями может быть укреплена украинская устойчивость и наше общее с Британией и многими другими в мире стремление к миру», — сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.