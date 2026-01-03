Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики

Денис Шмигаль може стати міністром енергетики.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з чинним міністром оборони Денисом Шмигалем та обговорив його можливе призначення на посаду віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Він подякував посадовцю за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту держави.

«Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб. Провели консультації з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, і розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля», - сказав він.

