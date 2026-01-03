Зеленский предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики

Денис Шмыгаль может стать министром энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с действующим министром обороны Денисом Шмыгалем и обсудил его возможное назначение на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.

Он поблагодарил чиновника за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты государства.

«Именно такая системность сейчас необходима для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских потребностей. Мы провели консультации с Премьер-министром Юлией Свириденко и рассчитываю на поддержку парламентариев такого подхода и позиции первого вице-премьер-министра и министра энергетики для Дениса Шмыгаля», — сказал он.

