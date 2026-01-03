На Вінниччині затримали чоловіка, який поранив військового ТЦК під час перевірки документів

Під час перевірки військово-облікових документів на Вінниччині поранили військового ТЦК — підозрюваного затримали.

У Вінницькій області правоохоронці затримали 46-річного мешканця Гайсинського району, якого підозрюють у нападі на військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, вранці 2 січня в одному з населених пунктів Райгородської громади військовослужбовці РТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів. Під час спілкування місцевий житель раптово напав на одного з військових і завдав йому поранення в ногу гострим предметом, схожим на шило.

Після нападу підозрюваний втік з місця події. Правоохоронці оперативно встановили його особу та затримали за місцем проживання. Знаряддя, яким було завдано удару, вилучили.

За фактом нападу прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя військовослужбовця. Досудове розслідування здійснюють слідчі Гайсинського районного управління поліції.

