  1. В Украине

В Винницкой области задержали мужчину, который ранил военнослужащего ТЦК во время проверки документов

15:25, 3 января 2026
Во время проверки военно-учетных документов в Винницкой области ранили военного ТЦК — подозреваемого задержали.
В Винницкой области задержали мужчину, который ранил военнослужащего ТЦК во время проверки документов
В Винницкой области правоохранители задержали 46-летнего жителя Гайсинского района, которого подозревают в нападении на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, утром 2 января в одном из населенных пунктов Райгородской общины военнослужащие РТЦК и СП проводили проверку военно-учетных документов. Во время общения местный житель внезапно напал на одного из военных и нанес ему ранение в ногу острым предметом, похожим на шило.

После нападения подозреваемый скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали по месту жительства. Орудие, которым был нанесен удар, изъяли.

По факту нападения прокуратура открыла уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь военнослужащего. Досудебное расследование проводят следователи Гайсинского районного управления полиции.

Винница ТЦК

