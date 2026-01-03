В Винницкой области задержали мужчину, который ранил военнослужащего ТЦК во время проверки документов

Во время проверки военно-учетных документов в Винницкой области ранили военного ТЦК — подозреваемого задержали.

В Винницкой области правоохранители задержали 46-летнего жителя Гайсинского района, которого подозревают в нападении на военнослужащего районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По данным следствия, утром 2 января в одном из населенных пунктов Райгородской общины военнослужащие РТЦК и СП проводили проверку военно-учетных документов. Во время общения местный житель внезапно напал на одного из военных и нанес ему ранение в ногу острым предметом, похожим на шило.

После нападения подозреваемый скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали по месту жительства. Орудие, которым был нанесен удар, изъяли.

По факту нападения прокуратура открыла уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь военнослужащего. Досудебное расследование проводят следователи Гайсинского районного управления полиции.

